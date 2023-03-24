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😫 «Ненавидьте меня - все равно». Звезда WWE в шоке от поведения поклонников и пообещала прекратить раздавать автографы

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Ох уж эта слава!

Звезда WWE Рея Рипли пожаловалась на фанатов из-за слишком большого внимания к своей персоне.

Девушка не выдержала и пожаловалась в Твиттере на фанатов, которые ждут ее в аэропорту, не позволяя ей спокойно уйти, даже если она сама этого хочет.

«Люди должны понимать, что нет значит нет!

Не преследуйте меня в аэропортах. Сегодняшний день просто убил меня! Я больше не буду подписывать НИЧЕГО, кроме нашей фотографии.

Ненавидьте меня, мне все равно.

Если не согласны со мной, то попробуйте поставить себя на мое место в один из таких кровавых дней».

В Твиттере снова в тренде недавнее видео, где можно увидеть Рею Рипли, раздающую автографы фанатам в аэропорту. Из клипа совершенно очевидно, что девушка измотана и хочет уйти. Рея несколько раз просила поклонников отпустить ее.

Как бы поступили вы?

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