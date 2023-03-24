Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри может завершить боксерскую карьеру.

Фьюри является чемпионом WBC в супертяжелом весе и должен был сразиться с Александром Усиком в конце этого года, но переговоры по контракту провалились на прошлой неделе.

Похоже, что после неудачных переговоров Фьюри решил забросить бокс и начать новую карьеру - открыть агентство недвижимости.

По примеру своей тети Морин, Фьюри хочет открыть собственную фирму, которая будет заниматься покупкой/продажей недвижимости в Великобритании. В настоящий момент она управляет Fury Developments Ltd.

Британец возглавит Greenway Balmoral Ltd. Считается, что название его новой фирмы станет данью уважения покойной королеве, которая скончалась в поместье Балморал в сентябре прошлого года.

Тайсон и его жена оставили открытку и цветы в Букингемском дворце с надписью: «Дорогая, пусть твоя кровать будет на небесах».