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👑 🥊 Король уходит на покой? Тайсон Фьюри может завершить боксерскую карьеру и заняться бизнесом

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Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри может завершить боксерскую карьеру.

Фьюри является чемпионом WBC в супертяжелом весе и должен был сразиться с Александром Усиком в конце этого года, но переговоры по контракту провалились на прошлой неделе.

Похоже, что после неудачных переговоров Фьюри решил забросить бокс и начать новую карьеру - открыть агентство недвижимости.

По примеру своей тети Морин, Фьюри хочет открыть собственную фирму, которая будет заниматься покупкой/продажей недвижимости в Великобритании. В настоящий момент она управляет Fury Developments Ltd.

Британец возглавит Greenway Balmoral Ltd. Считается, что название его новой фирмы станет данью уважения покойной королеве, которая скончалась в поместье Балморал в сентябре прошлого года.

Тайсон и его жена оставили открытку и цветы в Букингемском дворце с надписью: «Дорогая, пусть твоя кровать будет на небесах».

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