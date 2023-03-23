Валиева привезла «Уэнсдей» в Якутию. Научила юных фигуристов нужным движениям 🧟♀️
Провела мастер-класс для молодежи.
В конце декабря Камила Валиева впервые выступила со своим номером в стиле сериала «Уэнсдей» на чемпионате России.
Ее хореография и идеальное попадание в образ впечатлили фанатов по всему миру, а видео выступления разлетелось по сети. Камила рассказывала, что именно она придумала идею для этого показательного танца:
«Номер «Уэнсдей» я попросила поставить мне. Не ожидала, что номер зайдет прям настолько. Но это очень-очень круто. Значит, все мы сделали правильно. Конечно, я смотрела сериал «Уэнсдей» сразу, как он вышел».
И теперь Камила несет свой танец в массы.
Валиева приехала в Якутск для участия в молодежном фестивале «Муус устар». Кроме этого, 16-летняя спортсменка провела мастер-класс, где научила юных фигуристов нескольким движениям.
Приятно видеть, как профессионалы передают свой опыт начинающим спортсменам.
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