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Валиева привезла «Уэнсдей» в Якутию. Научила юных фигуристов нужным движениям 🧟‍♀️

Камила Валиева Камила Валиева
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Провела мастер-класс для молодежи.

В конце декабря Камила Валиева впервые выступила со своим номером в стиле сериала «Уэнсдей» на чемпионате России.

Ее хореография и идеальное попадание в образ впечатлили фанатов по всему миру, а видео выступления разлетелось по сети. Камила рассказывала, что именно она придумала идею для этого показательного танца:

«Номер «Уэнсдей» я попросила поставить мне. Не ожидала, что номер зайдет прям настолько. Но это очень-очень круто. Значит, все мы сделали правильно. Конечно, я смотрела сериал «Уэнсдей» сразу, как он вышел».

И теперь Камила несет свой танец в массы.

Валиева приехала в Якутск для участия в молодежном фестивале «Муус устар». Кроме этого, 16-летняя спортсменка провела мастер-класс, где научила юных фигуристов нескольким движениям.

Приятно видеть, как профессионалы передают свой опыт начинающим спортсменам.

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