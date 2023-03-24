Саша готовится к новому карьерному повороту.

Вчера бдительные фанаты заметили Александру Трусову в здании журналистского факультета МГУ, и, конечно же, в сети сразу появились предположения, что теперь фигуристка будет осваивать новую для себя профессию.

Так и вышло.

Студентки журфака поделились фотографиями с Сашей в соцсетях и подтвердили, что теперь они учатся вместе.

Видимо, Трусова уже готовится к тому моменту, когда она появится в кадре, но уже в ином качестве. Многие фигуристки выбирают путь журналистики, однако немногие получают высшее образование в этой сфере.

Ранее сообщалось, что в 2022-м году Александра поступила на заочное отделение Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Неясно, будет ли фигуристка совмещать обучение в двух ВУЗах или же она решила готовится только к журналистской карьере.