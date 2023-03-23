🎙️ «Будем орать в микрофон!». Медведева спросила у фанатов, как лучше комментировать выступления фигуристов на ЧМ
Только не молчи.
Евгения Медведева примерит на себя роль комментатора на чемпионате мира по фигурному катанию.
Услышать Женю можно уже сейчас - на трансляции короткой программы у мужчин, которая идет на стриминговой платформе Okko.
Уже известно, что Медведева также будет работать на женских соревнованиях.
Евгения провела опрос в своем телеграм-канале, поинтересовавшись мнением подписчиков, касательно стиля работы.
Результаты неоднозначные: 50% за редкий комментарий, а 40% за постоянный.
Однако, похоже, что Женя решила все и без своих фанатов.
👇 Оцените Медведеву, как комментатора.
Источник - соцсети Медведевой.
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