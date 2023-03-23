Только не молчи.

Евгения Медведева примерит на себя роль комментатора на чемпионате мира по фигурному катанию.

Услышать Женю можно уже сейчас - на трансляции короткой программы у мужчин, которая идет на стриминговой платформе Okko.

Уже известно, что Медведева также будет работать на женских соревнованиях.

Евгения провела опрос в своем телеграм-канале, поинтересовавшись мнением подписчиков, касательно стиля работы.

Результаты неоднозначные: 50% за редкий комментарий, а 40% за постоянный.

Однако, похоже, что Женя решила все и без своих фанатов.

👇 Оцените Медведеву, как комментатора.

Источник - соцсети Медведевой.