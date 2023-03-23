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🎙️ «Будем орать в микрофон!». Медведева спросила у фанатов, как лучше комментировать выступления фигуристов на ЧМ

чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат мира по фигурному катанию
Евгения Медведева Евгения Медведева
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Только не молчи.

Евгения Медведева примерит на себя роль комментатора на чемпионате мира по фигурному катанию.

Услышать Женю можно уже сейчас - на трансляции короткой программы у мужчин, которая идет на стриминговой платформе Okko.

Уже известно, что Медведева также будет работать на женских соревнованиях.

Евгения провела опрос в своем телеграм-канале, поинтересовавшись мнением подписчиков, касательно стиля работы.

Результаты неоднозначные: 50% за редкий комментарий, а 40% за постоянный.

Однако, похоже, что Женя решила все и без своих фанатов.

👇 Оцените Медведеву, как комментатора.

Источник - соцсети Медведевой.

1 комментарий

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Mari777
Медведевой пофиг на людей, во время проката встревает со своим гнусавыми комментами, никому не нужными! Медведева, зрители сам видят по табличке какие прыжки, квадратики и гое. Твои встревания никому не интересны, как и ты сама. И этот номер шоу-программ, уж другая Олимпиада прошла, а ты все этот нафталин тянешь заезженную пластинку.
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