Кажется, что формат зашел не всем.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своих эмоциях после выступления в шоу «Русский вызов».

«И так, закончился турнир по шоу программам. Честно, было непривычно и волнительно выступать, так как вроде бы понимаешь, что это все-таки соревнования, и где-то на бессознательном уже начинаешь чуть переживать, а вроде и шоу, где обычно волнения почти нет, присутствует только воодушевление и радость. У меня был номер со станком, и я изначально переживала, что с ним (или со мной😁) что-то случится, но пару успешных репетиций отмели мои сомнения, но все равно…

Когда я вышла на лед и заиграла музыка, то позволила себе полностью отдаться ей и по-настоящему насладиться моментом. Я очень полюбила эту программу, и рада , что многим другим она тоже понравилась. Спасибо большое Илье Авербуху, Елене Маслениковой и Жене Присяжому за такую программу!!! Одна радость работать с вами».

Напомним, что Туктамышева заняла 8-е место по итогам соревнований. При этом, Лиза опередила Загитову, Валиеву и Медведеву.

Как вам выступление подопечной Мишина?

Источник - соцсети Туктамышевой.