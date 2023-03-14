Молодая. Горячая.

Фигуристка Алена Косторная призналась, что у нее тяжелый характер. Однако, девушка заявила, что ее дерзкий образ - не случайность, а результат тщательно продуманных действий.

— Вас часто называют самой неординарной фигуристкой России. Как относитесь к этому?

— Мне нравится, потому что когда-то моей целью действительно было отличаться от всех. И у меня это получается. Конечно, иногда истории вокруг меня раздуты. Я публичный человек, поэтому все мои действия, в том числе и ошибки, придаются большой огласке. А порой, если разобраться, ничего особенного не делаю. Это как скандалы вокруг Ольги Бузовой: ну поругался человек с кем-нибудь, какая разница? Но она известная, поэтому все обсуждают.

При этом я точно люблю быть первой, и мне приятно, что за мной повторяют. Это касается и перемен во внешности, и спорта. Например, на соревнования я наносила блестки на лицо. Естественно, до меня это делали на каких-нибудь концертах, но в фигурном катании — нет. Или недавно была ситуация в шоу. Я летала на петле: разгоняешься, тебя поднимают и спускают, и надо сделать пару акробатических элементов. Через какое-то время это уже пробовали другие спортсмены. Как говорит моя знакомая, плохие идеи не воруют.

— Стремление создать несколько дерзкий образ — это то, что было у вас всегда, с детства?

— Нет, пришло с возрастом. Раньше меня учили сильно не выделяться. А если и выделяться, то только чем-то хорошим, совсем хорошим. А когда стала постарше, поняла, что любой пиар, ажиотаж вокруг тебя неплох. Просто, если повод хороший, приятно вдвойне.

Я очень непростой человек и была тяжелым ребенком. Когда мама рассказывает что-нибудь, думаю про свое поведение: я бы за такое убила. Иногда работаю с детьми, уже два года ставлю программы. Понимаю: такого ребенка, как я в детстве, не смогла бы терпеть. Постоянно были какие-то проблемы, могла куда-то побежать и забыть, что нужно было сделать, подставить много человек. Как вообще тренеры соглашались со мной работать? Как Елена Вячеславовна Жгун вела меня с 7 до практически 13 лет? И мы же еще умудрились добиться успеха. И сейчас мы в хороших отношениях, по любому вопросу могу к ней обратиться.

— Такой характер в спорте — это хорошо или плохо?

— Если направить его в нужное русло, то хорошо. Я, мне кажется, до сих пор окончательно к этому не пришла. Только пару лет назад начала осознанно относиться к делу, научилась себя заставлять. Могу работать сама, без контроля, тренеру не приходится надо мной стоять. А до этого было так: нет тренера на тренировке, можно ничего не делать. И мотивация была больше материальная: выиграю что-нибудь, потом смогу себе что-то купить на призовые.

Напомним, что раньше Алена выступала в одиночных соревнованиях, но недавно перешла в парное катание, где планирует кататься со своим молодым человеком - Георгием Куницей.

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