2-месячный котенок - причина, по которой Том Брэди не вернется в НФЛ. Американец лично развеял все слухи
Том Брэди развеял слухи о возвращении в НФЛ.
Звезда НФЛ подтвердила, что завершает спортивную карьеру. Однако, это не помешало некоторым клубам распространять слухи об интересе к американскому спортсмену.
По данным Fox News, заявления, исходящие от скаутского объединения НФЛ, включали в себя информацию о том, что Брэди не полностью закончил свою историю со спортом.
Комментатор Рич Эйзен заявил, что сразу несколько человек дали ему необычный инсайд:
Слух №1, который я слышал не с точки зрения пустой болтовни, но просто взорвавший мой разум - Том Брэди, возможно, не закончил карьеру.
Тем не менее, сам Брэди развеял все слухи.
Он написал в Твиттере: «Любой, кто думает, что у меня есть время на игру в НФЛ, никогда не заводил двухмесячного котенка для своей дочери».
Уважительная причина?
Комментарии