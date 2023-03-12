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2-месячный котенок - причина, по которой Том Брэди не вернется в НФЛ. Американец лично развеял все слухи

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Том Брэди развеял слухи о возвращении в НФЛ.

Звезда НФЛ подтвердила, что завершает спортивную карьеру. Однако, это не помешало некоторым клубам распространять слухи об интересе к американскому спортсмену.

По данным Fox News, заявления, исходящие от скаутского объединения НФЛ, включали в себя информацию о том, что Брэди не полностью закончил свою историю со спортом.

Комментатор Рич Эйзен заявил, что сразу несколько человек дали ему необычный инсайд:

Слух №1, который я слышал не с точки зрения пустой болтовни, но просто взорвавший мой разум - Том Брэди, возможно, не закончил карьеру.

Тем не менее, сам Брэди развеял все слухи.

Он написал в Твиттере: «Любой, кто думает, что у меня есть время на игру в НФЛ, никогда не заводил двухмесячного котенка для своей дочери».

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