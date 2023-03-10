7 комментариев

Не все продумала.

Евгения Медведева стала гостьей YouTube-шоу «Я себя знаю!» Азамата Мусагалиева. В этой передаче звезды отвечают на вопросы, а в случае неправильных ответов рассказывают стыдные истории из своей жизни.

Когда фигуристка неверно ответила на предпоследний вопрос, она рассказала о том, как ей пришлось раздеться в аэропорту из-за того, что она не подумала и вышла в неподходящей одежде:

«Короче, приезжаю в аэропорт. Неважно, в Шереметьево, Домодедово... Я очень люблю широкие кофты, всякие худи с навороченными всякими цацками, и я ж, как абсолютно умный человек, решила надеть в аэропорт худи с огромными железными такими клепками, бляшками, цепухами всякими. Они вот прям на худи цепляются. И, поскольку была такая ранняя осень, футболку я под низ не надевала, надела как верхнюю одежду и пошла. В лифаке я была, да.

Я подхожу на досмотр, и мне естественно сказали там повынимать все из карманов, снять обувь. И прохожу я через эту пищалку и начинается вот это «пип», срабатывает она. И как бы там видят, что на мне вот эти вот цацки, вот это все, и говорят: «Снимай». Я говорю: «Я не сниму». Мне говорят: «Снимайте, потому что вы пищите, снимайте. Мы не можем вот так вас пропустить, нужно снять верхнюю одежду». Ну я и говорю: «У меня внизу ничего нет, я не сниму».

В итоге они вызвали охрану, они начали разбираться. В итоге меня все-таки заставили снять этот худи. Пришлось пройти в одном лифчике.

Я была там не одна, ты в «Шереметьево» когда-нибудь проходил досмотр? Там вот прям биточек был, люди прям дышали в затылок. Я была уже популярна, и, когда я надела худи, ко мне девочка подошла такая: «Женя, можно с тобой сфотографироваться?»

Действительно, неловко.