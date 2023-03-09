А ведь она была так юна.

Ровно 5 лет история женского одиночного фигурного катания была переписана раз и навсегда.

10 марта 2018 года Александра Трусова чисто исполнила тулуп в четыре оборота во время выступления на юниорском чемпионате мира в Болгарии. Она стала первой в истории одиночного женского катания, кому это удалось в официальном турнире. Видео с прыжком фигуристки разместил в своих соцсетях журналист Джекки Вонг.

Это просто потрясающее достижение, и Саша сделала это всего в 13 лет.

Исполнение четверного тулупа принесло Трусовой 153,49 балла за прокат произвольной программы. В итоге в Болгарии она взяла золото, набрав в сумме 225,52 балла, и вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Уже в 13 лет Саша стала легендой фигурного катания!