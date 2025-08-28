«Было очень много интересных людей, с которыми я была рада познакомиться». Бойкова посетила премию журнала Voice

Фигуристка Александра Бойкова посетила премию журнала Voice.

«Вчера впервые побывала на крупном светском мероприятии, а именно на премии журнала The Voice.

Было очень много интересных людей, с которыми я была рада познакомиться.

Спасибо за приглашение!» – написала Бойкова.