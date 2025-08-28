«Было очень много интересных людей, с которыми я была рада познакомиться». Бойкова посетила премию журнала Voice
Фигуристка Александра Бойкова посетила премию журнала Voice.
«Вчера впервые побывала на крупном светском мероприятии, а именно на премии журнала The Voice.
Было очень много интересных людей, с которыми я была рада познакомиться.
Спасибо за приглашение!» – написала Бойкова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александры Бойковой
