Ну какова вероятность?

Сегодня утром с Женей Медведевой произошла кошмарная ситуация в московском аэропорту, об этом она сама рассказала в своем телеграм-канале.

Во время регистрации фигуристка наклонилась, чтобы поставить свой чемодан на ленту, и табличка с номером стойки рухнула ей на голову.

Этот инцидент мог бы закончиться травмой или же чем-то еще более страшным, но, на счастье, Женя не пострадала и даже со смехом записала об этом видео.

Интересно, перед чемпионкой мира хотя бы извинились?