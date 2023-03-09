Медведева чуть не лишилась головы в аэропорту 😱😱😱 Случай просто вопиющий
Ну какова вероятность?
Сегодня утром с Женей Медведевой произошла кошмарная ситуация в московском аэропорту, об этом она сама рассказала в своем телеграм-канале.
Во время регистрации фигуристка наклонилась, чтобы поставить свой чемодан на ленту, и табличка с номером стойки рухнула ей на голову.
Этот инцидент мог бы закончиться травмой или же чем-то еще более страшным, но, на счастье, Женя не пострадала и даже со смехом записала об этом видео.
Интересно, перед чемпионкой мира хотя бы извинились?
Комментарии