Обносила конфетный отдел «Ашана».

Евгения Медведева посетила юмористическое ютуб-шоу «Я себя знаю!».

Формат передачи подразумевает, что участник в случае неправильных ответов рассказывает постыдную историю из своей жизни.

Женя призналась, что воровала конфеты из «Ашана», но добавила, что за это ей не стыдно. Зато дальше Медведева призналась в другой, немного шокирующей, «краже».

Отрывок из диалога с Азаматом.

— Мы снимали проект «Вызов» в Карелии, у нас был дом селебрити-ребят, которые выступали за команду звезд в розовых майках. В этом доме жили я, Катя Адушкина, Карина Негай, Гусейн Гасанов и Егор Шип. История завязана на Егоре Шипе. Он большой джентльмен, много раз мне помогал, выручал в неловких положениях, словесно защищал перед другими — то есть вел себя как приличный мальчик.

У нас были выходные, а перед этими выходными мальчики любили расслабиться. Мне очень понравилась цепочка Егора, которую он носил на шее — такая разноцветная, со смайликами и камешками, видно, что кастомная, кто-то ее делал руками. И когда он уснул, я сняла с него эту цепочку, и до сих пор ее ношу, а он не знает об этом (смеется). Егор, прости, пожалуйста!

— Ты клофелинщица? — Да, я украла у него цепочку (смеется)! Больше скажу: в какой-то момент мне стало очень холодно, а там сильно скакала температура — днем может быть +30, а под вечер становится дико холодно. У меня не было теплых вещей с собой, я в другом корпусе забыла вещи, мне нужно было сходить. У меня было много кофт, я их нацепила. Но на ноги не было теплой одежды, и мне Егор отдал джинсы, которые до сих пор лежат у меня дома (смеется). Он пару раз просил вернуть эти джинсы, но мне настолько они понравились, так стильно с ремнем выглядят (смеется). Прости меня, Егор Шип, пожалуйста, у тебя просто классные шмотки. Респект твоим стилистам и напиши номер карты, я тебе переведу за джинсы и цепочку (смеется).

— Ты просто обнесла парня… — Да, но я знаю, что он не против.

— А как ты это понимаешь? — Он в сториз видит эти шмотки и отвечает: «А, классные джинсы!». Я говорю: «Да, братан!» (смеется). Ребята, зайдите, пожалуйста, на страницу к Егору Шипу и напишите, чтобы он мне написал свой номер своей карты, и я по-честному скину.

Что думаете по этому поводу?