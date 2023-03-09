На НТВ не угадали.

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева часто говорит о своем неравнодушии к шаурме.

Спортсменка приняла участие в шоу «Маска» на НТВ, где судьи должны вычислить скрытую личность участника.

Члены жюри выдвигали предположения, что под маской Шаурмы могут скрываться фигуристки Алина Загитова или Татьяна Навка. Тимур Родригез и вовсе предположил, что Шаурмой может оказаться Ирада Зейналова.

Женя в восторге от своего костюма. Может стоит взять его в гардероб?

Источник - соцсети Медведевой.