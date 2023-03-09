Sportsdaily
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🌯 «Горячая!». Российская фигуристка исполнила свою мечту и стала шаурмой. Угадаете, кто?

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Евгения Медведева Евгения Медведева
Фигурное катание Фигурное катание

На НТВ не угадали.

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева часто говорит о своем неравнодушии к шаурме.

Спортсменка приняла участие в шоу «Маска» на НТВ, где судьи должны вычислить скрытую личность участника.

Члены жюри выдвигали предположения, что под маской Шаурмы могут скрываться фигуристки Алина Загитова или Татьяна Навка. Тимур Родригез и вовсе предположил, что Шаурмой может оказаться Ирада Зейналова.

Женя в восторге от своего костюма. Может стоит взять его в гардероб?

Источник - соцсети Медведевой.

3 комментария

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Dan Kennedy
Талисман клуба Динамо Москва - шаурма. Я считаю это хорошо и актуально в Москве, и в целом в России.
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miladoc1
Жесть!
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Дмитрий Турецкий
какая же ересь🤦‍♂️
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