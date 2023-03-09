🌯 «Горячая!». Российская фигуристка исполнила свою мечту и стала шаурмой. Угадаете, кто?
На НТВ не угадали.
Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева часто говорит о своем неравнодушии к шаурме.
Спортсменка приняла участие в шоу «Маска» на НТВ, где судьи должны вычислить скрытую личность участника.
Члены жюри выдвигали предположения, что под маской Шаурмы могут скрываться фигуристки Алина Загитова или Татьяна Навка. Тимур Родригез и вовсе предположил, что Шаурмой может оказаться Ирада Зейналова.
Женя в восторге от своего костюма. Может стоит взять его в гардероб?
Источник - соцсети Медведевой.
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