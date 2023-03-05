Друзья или враги?

Видео реакции Исраэля Адесаньи на ошеломляющую победу Джона Джонса над Сирилом Ганом стало вирусным в интернете.

Адесанья не мог поверить, насколько «тонкую» победу сумел одержать Джонс.

В Интернете активно обсуждают клип из блога Адесаньи на YouTube.

Фанаты в восторге.

💭 «Теперь я похож на Иззи гораздо больше».

💭 «Они любят друг друга. Если бы у них был настоящий разговор лицом к лицу, то было бы очень горячо».

💭 «Впечатляет».

💭 «Иззи был большим поклонником Джонса, прежде чем у них возник конфликт, это правда. Они очень уважали друг друга».

💭 «Иззи - настоящий мужик».