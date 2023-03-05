😱 «О, Господи, какого хрена?». Реакция Адесаньи на победу Джонса рвет соцсети
Друзья или враги?
Видео реакции Исраэля Адесаньи на ошеломляющую победу Джона Джонса над Сирилом Ганом стало вирусным в интернете.
Адесанья не мог поверить, насколько «тонкую» победу сумел одержать Джонс.
В Интернете активно обсуждают клип из блога Адесаньи на YouTube.
Фанаты в восторге.
💭 «Теперь я похож на Иззи гораздо больше».
💭 «Они любят друг друга. Если бы у них был настоящий разговор лицом к лицу, то было бы очень горячо».
💭 «Впечатляет».
💭 «Иззи был большим поклонником Джонса, прежде чем у них возник конфликт, это правда. Они очень уважали друг друга».
💭 «Иззи - настоящий мужик».
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