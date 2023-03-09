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🌷🔥 Чулки и корсет - в праздничной фотосессии Медведевой. Женя становится все откровеннее

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Что же будет дальше?

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева устроила очередную фотосессию.

В этот раз был серьезный повод - международный женский день.

Стоит отметить, что Женя порадовала не только своих поклонниц, но и поклонников.

«С 8 марта, девочки❤️ Хочу тюльпанов🌷 кидайте тюльпаны в комменты🌷🌷🌷🌷🌷🌷», - написала фигуристка.

Отлично получилось. Какой образ больше идет Жене - пацанки или более женственный?

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Источник - соцсети Медведевой.

6 комментариев

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Юра Плисецкий
Хороший контент для праздника.
Похоже Женя ждёт приглашение в масонский клуб.
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burefan
Жесть, фотограф уровня третьего класса
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Den3Lo
Хоть бы юбку погладили
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hov13
Женя красотка, конечно.
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banchik1
Красивое.
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dimpa
Женя Женственная, пацанкой быть не надо, найдется кому. А тут красота, нежность.
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