🌷🔥 Чулки и корсет - в праздничной фотосессии Медведевой. Женя становится все откровеннее
Что же будет дальше?
Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева устроила очередную фотосессию.
В этот раз был серьезный повод - международный женский день.
Стоит отметить, что Женя порадовала не только своих поклонниц, но и поклонников.
«С 8 марта, девочки❤️ Хочу тюльпанов🌷 кидайте тюльпаны в комменты🌷🌷🌷🌷🌷🌷», - написала фигуристка.
Отлично получилось. Какой образ больше идет Жене - пацанки или более женственный?
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Источник - соцсети Медведевой.
Похоже Женя ждёт приглашение в масонский клуб.