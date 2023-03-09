Что же будет дальше?

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева устроила очередную фотосессию.

В этот раз был серьезный повод - международный женский день.

Стоит отметить, что Женя порадовала не только своих поклонниц, но и поклонников.

«С 8 марта, девочки❤️ Хочу тюльпанов🌷 кидайте тюльпаны в комменты🌷🌷🌷🌷🌷🌷», - написала фигуристка.

Отлично получилось. Какой образ больше идет Жене - пацанки или более женственный?

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Источник - соцсети Медведевой.