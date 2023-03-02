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Клопп, Гвардиола и Модрич на матче НХЛ? Да, в Сент-Луисе нашли двойников звезд футбола

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Ребята из «Сент-Луиса» в очередной раз подтвердили, что НХЛ – это не только хоккей, но и классная атмосфера. Иногда в перерывах матчей клубы устраивают сравнение внешности обычных болельщиков и знаменитостей: операторы ищут «двойника» какой-нибудь звезды и транслируют на всю арену.

На этот раз в «Сент-Луисе» искали копии футбольных звезд – вышло забавно, но правдоподобно получилось, пожалуй, только с Клоппом и Ибрагимовичем.

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