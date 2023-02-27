Леви снова заработал.

Формула-1 согласовала 15-летнее стратегическое партнерство с «Тоттенхэм Хотспур», в рамках которого будет создан первый в мире электрокартинговый объект с самой длинной крытой трассой в Лондоне.

Партнерство предусматривает эксклюзивную установку первого в мире электрического картинга на стадионе, которая будет находиться под южной трибуной стадиона.

На футбольном стадионе, будут отдельные трассы как для взрослых, так и для юниоров, которые получат аккредитацию Национальной ассоциации картинга, что сделает объект потенциальным будущим местом проведения национальных чемпионатов по картингу.

Формула-1 и «Тоттенхэм» также разработают новую программу академии гонщиков, которая будет направлена на расширение кадрового резерва автоспорта и помощь в определении следующего поколения водителей Формулы-1.

Ключевым направлением партнерства будет создание центра для карьерных возможностей местной молодежи и привнесения большего разнообразия в индустрию автоспорта, особенно для женщин и недопредставленных групп.

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви сказал:

«С момента строительства этого стадиона нам всегда хотелось увидеть, как далеко мы сможем раздвинуть границы в проведении событий мирового уровня.

Мы очень рады тому, что это долгосрочное партнерство с «Ф-1» принесет нашим глобальным, национальным и местным сообществам».

Вот как отреагировали фанаты.

💭 «Сумма денег, вкладываемая в этот клуб, но не поступающая в команду, граничит с преступлением. Абсолютное бесстыдство».

💭 «Ненавистники будут в бешенстве. Я думаю, что это здорово. Молодец, Леви».

💭 «Этот стадион действительно современный. Фантастическое партнерство. Ненавистники будут в ярости, но это отличный бизнес для нашего клуба».

💭 «Первый трофей, поднятый на стадионе, будет на крытой картинговой трассе».