Sportsdaily
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«Роковая красотка 😍». Медведева взорвала соцсети очередной фотосессией. Уровень откровенности увеличился 😏

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Евгения Медведева Евгения Медведева
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Фигурное катание Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева продолжает сводить с ума своих подписчиков в соцсетях.

На этот раз Женя опубликовала пару довольно откровенных фотографий, сделанных в излюбленном черно-белом стиле.

Девушка также оставила подпись:

«А это так модно у вас сейчас? Одну перчатку надевать?».

Пикантные кадры набрали впечатляющее количество просмотров - 207 000. Эти цифры особенно удивляют, если учитывать, что на ее телеграм-канал подписано всего 102 000 человек.

Фанаты в восторге!

Похоже, что Женя нашла свой образ. Ждем новых фотосессий?

6 комментариев

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Утренняя Аврора
Мне кажется Женька через фотосессии продолжает самоутверждаться. Ладно, пусть ищет себя. Почему бы ей не попробовать светлые ( зеленые или голубые) линзы. Цвет волос другой. Да, и зачем, громкие слова, про откровенность. ?Типа, чем дальше, тем откровеннее. Может нас плавно готовить к фото Жени в стиле ню? Альбом продолжаем листать.
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Victor B Oyko
простите, а что в этих фотографиях откровенного?
+1
0
+1
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Жанна Авдеева
редакторы MAXIM захватили и удерживают спортс. Ру
Снимите перчатку если вы в заложниках
+2
0
+2
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Rad0
У неё фотосессии уже как зависимость.
+2
0
+2
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Статья пушка!
+2
0
+2
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Фокс&#8772;
Комментарий удален модератором
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Евгений Стреблянский
Пикантные, довольно откровенные... где?!)
+12
-1
+11
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