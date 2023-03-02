Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева продолжает сводить с ума своих подписчиков в соцсетях.

На этот раз Женя опубликовала пару довольно откровенных фотографий, сделанных в излюбленном черно-белом стиле.

Девушка также оставила подпись:

«А это так модно у вас сейчас? Одну перчатку надевать?».

Пикантные кадры набрали впечатляющее количество просмотров - 207 000. Эти цифры особенно удивляют, если учитывать, что на ее телеграм-канал подписано всего 102 000 человек.

Фанаты в восторге!

Похоже, что Женя нашла свой образ. Ждем новых фотосессий?