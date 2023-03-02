«Роковая красотка 😍». Медведева взорвала соцсети очередной фотосессией. Уровень откровенности увеличился 😏
Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева продолжает сводить с ума своих подписчиков в соцсетях.
На этот раз Женя опубликовала пару довольно откровенных фотографий, сделанных в излюбленном черно-белом стиле.
Девушка также оставила подпись:
«А это так модно у вас сейчас? Одну перчатку надевать?».
Пикантные кадры набрали впечатляющее количество просмотров - 207 000. Эти цифры особенно удивляют, если учитывать, что на ее телеграм-канал подписано всего 102 000 человек.
Фанаты в восторге!
Похоже, что Женя нашла свой образ. Ждем новых фотосессий?
Снимите перчатку если вы в заложниках