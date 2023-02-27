Обратно к корням.

Экс-чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну решил вернуться в молодость.

Когда-то «Хищник» работал на песчаных шахтах Камеруна, прежде чем мигрировать во Францию, чтобы начать свое победоносное путешествие по миру боевых искусств. Многие думают, что Нганну обрел свою фигуру Геракла, благодаря тяжелой работе по добыче песка.

Недавно Нганну ушел из UFC, не сумев договориться о новом контракте после длительных переговоров. Фрэнсис вернулся в песчаные шахты Камеруна, где снова мастерски укладывает песок в грузовик.

Тем не менее, бывший чемпион UFC в супертяжелом весе теперь занимается добычей песка для физических упражнений, а не для того, чтобы прокормиться себя. Спортсмен разместил в соцсетях несколько фотографий:

«Раньше я делал это для выживания. Теперь это просто веселая тренировка».

Нганну начал работать на карьере в возрасте 10 лет, чтобы помочь прокормить семью. Он продолжал этим заниматься в течение семи лет, пока не окончил школу. Потом «Хищник» перешел на работу в такси, где также провел пару лет, а уже после этого решился на путешествие в Европу, где навсегда изменил свою жизнь.

Нганну по-прежнему часто посещает карьер, когда возвращается в Камерун.