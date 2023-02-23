Квотербек «Грин-Бей Пэкерс» Аарон Роджерс вылез из домика, где уединялся на протяжении четырех дней.

Роджерс имеет контракт до 2026 года, но сезон-2022 сложился невероятно плохо, поэтому вокруг 39-летнего Аарона появились слухи об уходе. По словам игрока, уход в полную изоляцию – способ лучше обдумать профессиональное будущее.

Роджерс провел четверо суток в хижине, площадью 28 квадратных метров. Внутри – только самое необходимое: ванная, кровать, свечи и коврик для медитации.

О намерении прохождении такой медитации Аарон объявил 8 февраля – сеанс, судя по всему, завершился только 23-го, и сегодня он поделился фотографиями этого места.

Считается, что ретрит или «уход во тьму» – это духовная практика с тысячелетней историей, зародившаяся еще в Тибете.

По словам организатора, у него три таких комнаты и лист ожидания с бронями на 18 месяцев вперед. Он хочет построить еще 7 комнат, чтобы удовлетворить спрос. Место называется Sky Cave, расположено в Орегоне.

Роджерс медитирует ради карьеры уже не в первый раз. Пил запрещенный отвар и сидел на особой диете

Любопытно, но ровно год назад, 23 февраля 2022-го, Роджерс тоже отчитывался о медитации – и причиной пройти ее тоже была в выборе о продолжении карьеры. Тогда шанс выхода на пенсию был таким же высоким.

Год назад Роджерс рассказывал, что проходил 12-дневную чистку по Панчакарме с соблюдением диеты и определенных процедур. Панчакарма подразумевает, к примеру, веганскую диету, масляные массажи, паровые ванны, занятия йогой, прогулки на природе, медитацию и прочее.

«Ты ничего не делаешь, отключаешь все. Не работаешь, не напрягаешься. Собираешься с мыслями, восстанавливаешь контроль над собой, что исцеляет физически и умственно. А затем идет духовная часть, медитация», – рассказывал Аарон в интервью Пэту Макафи.

А в августе 2022-го Роджерс признался, что в межсезонье пьет аяуаксу – 13-часовой отвар лианы (растение), обладающее психоактивными эффектами.

Индейцы из племени шипибо верят, что человеческая душа, умирая, покидает тело вверх по лозе лианы, взбираясь по ней, как по веревке, и либо попадает вниз к своим предкам, которые давно умерли, либо — вверх к богам. Считается, что аяуаска помогает человеку оставить оковы своего тела, чтобы увидеть другие миры и пообщаться с богами.

Интересно, что аяуаска запрещена в США, но НФЛ заявляла, что у Роджерса не будет проблем и дисквалификации.