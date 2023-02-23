🪖 Пхенчханские флешбеки Заготовой.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в телеграм-канале нарезку своего триумфального выступления в Пхёнчхане.

23 февраля в Южной Корее состоялась произвольная программа девушек, в которой Алина набрала одинаковое количество баллов (156,65) с Евгенией Медведевой. Однако, по сумме баллов, Загитова оказалась впереди, поскольку выиграла короткую программу.

Третье место заняла канадка Кейтлин Осмонд.

Добавим, что Загитовой на момент выступления было всего 15 лет.