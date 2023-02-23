«5 лет 🥹». Алина Загитова выложила ролик, посвященный победе на ОИ-2018
🪖 Пхенчханские флешбеки Заготовой.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в телеграм-канале нарезку своего триумфального выступления в Пхёнчхане.
23 февраля в Южной Корее состоялась произвольная программа девушек, в которой Алина набрала одинаковое количество баллов (156,65) с Евгенией Медведевой. Однако, по сумме баллов, Загитова оказалась впереди, поскольку выиграла короткую программу.
Третье место заняла канадка Кейтлин Осмонд.
Добавим, что Загитовой на момент выступления было всего 15 лет.
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