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«5 лет 🥹». Алина Загитова выложила ролик, посвященный победе на ОИ-2018

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🪖 Пхенчханские флешбеки Заготовой.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в телеграм-канале нарезку своего триумфального выступления в Пхёнчхане.

23 февраля в Южной Корее состоялась произвольная программа девушек, в которой Алина набрала одинаковое количество баллов (156,65) с Евгенией Медведевой. Однако, по сумме баллов, Загитова оказалась впереди, поскольку выиграла короткую программу.

Третье место заняла канадка Кейтлин Осмонд.

Добавим, что Загитовой на момент выступления было всего 15 лет.

1 комментарий

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albert_lucky
5 лет прошло, вчера же было!
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