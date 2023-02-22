Четыре роковых буквы.

Майерс Ленард возвращается в НБА, после антисемитского скандала, который случился в марте 2021 года.

Американец договорился о подписании 10-дневного контракта с «Милуоки».

Клуб заявил, что следит за его прогрессом уже более года и решил дать баскетболисту шанс.

Это событие вызвало настоящий ажиотаж в США.

Ленард, выступавший в 2021-м за «Майами», был оштрафован на 50 тысяч долларов и отстранен на неделю за антисемитские комментарии. Во время стрима видеоигры центровой употребил слово «kike» – уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности.

К концу марта баскетболист потерял место в НБА. Сначала «Хит» обменяли Ленарда, выбывшего из строя до конца сезона из-за травмы плеча, в «Оклахома-Сити», а уже через несколько дней клуб отчислил игрока.

В интервью ESPN Outside the Lines Майерс рассказал, что стал лучше и изучил историю оскорбления.

«Нет абсолютно никаких оправданий тому, что произошло в тот день.

Невежество, к сожалению, имело место быть. Я не убегаю от этого, но я не понимал, что произошло.

30-летний игрок говорит, что не понимал смысла этого слова и с тех пор часто обращался за консультацией к двум раввинам во время встречи с несколькими еврейскими организациями.

Ленард продолжил: «Честно говоря, я чувствовал, что только что разрушил свою жизнь и все, ради чего работал.

... Люди имели полное право делать ужасные предположения обо мне.

Я сказал: «Тебе лучше разобраться с этим и показать людям, что у тебя в сердце». ... Я думал, что будет легче умереть, чем иметь дело с тем, что произошло, потому что я хочу всем нравиться.

Я никого не ненавижу. Я бы никогда намеренно никого не обидел».

Пресс-секретарь НБА Майк Басс сказал: «С момента использования уничижительного и неприемлемого термина в 2021 году Майерс Ленард был привлечен к ответственности и посвятил значительное время и усилия, чтобы понять влияние своего комментария.

Он встречался с многочисленными лидерами еврейской общины и участвовал в общинных программах, чтобы исправиться».