Дуэйн Эрел-младший, бывший боец ​​​​ММА, был обвинен в убийстве своей подруги Ирэн Торрес 29 января прошлого года в Теннесси. Девушке нанесли 17 ножевых ранений, после чего ее тело спрятали в шкафу.

Рейна Дугас, сестра жертвы, рассказала на GoFundMe, как все произошло: «Ее неоднократно таскали и наносили ножевые ранения перед ее [родительским] домом», — написала она.

«В то время как большинство 24-летних планируют свою карьеру и будущее и с оптимизмом смотрят на мир, Айрин провела некоторые из последних месяцев своей молодой жизни, подвергаясь насилию, унижению, терроризму и страху», — написал Дуглас.

«Ирэн проявила огромную храбрость, разорвав свои оскорбительные отношения, и была так счастлива начать новую жизнь при поддержке своей семьи, но месяц спустя ее выследили во дворе дома и жестоко убили».

Она назвала смерть сестры «бессмысленной трагедией», но сказала, что память о ней будет жить.

Согласно сообщениям, Эрел ждал Торрес возле ее дома, напал на нее и нанес ей 17 ножевых ранений, затем положил ее тело в багажник своей машины, отвез ее домой и поместил тело жертвы в свой туалет.

Родители, обеспокоенные исчезновением дочери, просмотрели камеры наблюдения своего дома и там увидели, как Эрел напала на Ирэн. Отец пошел в дом бывшего бойца и вступил с ним в драку.

На судебном процессе были показаны кадры, на которых Эрел без разбора наносил удары ножом своей жертве, ужас от видео был таким, что многие присутствующие плакали или уходили из зала суда.