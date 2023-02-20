💫 Каролина Костнер вспомнила «Болеро» на горном озере. Как же там красиво! 😍

Как в сказке.

Итальянская фигуристка Каролина Костнер, которая недавно отметила свое 36-летие, порадовала фанатов великолепным видео, на котором она катается отрывок из своей знаменитой программы «Болеро».

Действие происходит в невероятно живописном месте.

«Величие этого фона вдохновило меня вернуться назад во времени к этой особой последовательности шагов! Посмотрим, кто вспомнит, - написала фигуристка в Твиттере.

💭 «Ух ты, какие фигуры остаются на льду».

💭 «Болеро»! Я умираю от зависти каждый раз, когда вижу, как Каро катается на коньках по озерам».

💭 «Она единственная фигуристка, которая отдает должное «Болеро».