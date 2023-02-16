Карим Абдул-Джаббар рассказал, что страдает от болезни сердца 💔Теперь он хочет помогать другим избежать этой проблемы

Здоровья легенде!

Карим Абдул-Джаббар в последние недели был в центре внимания благодаря тому, что Леброн Джеймс смог превзойти его рекорд по результативности, который держался многие годы.

Но, к сожалению, была еще одна причина, из-за которой имя легенды баскетбола попало в заголовки ― он сообщил тревожные новости о своем здоровье. На шоу TODAY легенда «Лейкерс» рассказал, что у него мерцательная аритмия.

Карим узнал об этом, когда был в отпуске в Европе со своим сыном:

«У меня была одышка, усталость, не было энергии. Я раньше замечал это, но это было непостоянно. Это то появлялось, то уходило».

Вернувшись в США он решил, что не стоит обращать внимание на эту проблему: «Я подумал: «Эй, я в отличной форме». Это не повлияет на мою жизнь».

Но он понял, что ошибался, когда посетил игру «ЛА Доджерс»: «Мне пришлось просить помощи, чтобы добраться до моей машины. Пока я проходил мимо шкафа с трофеями, я упал на него».

Абдул-Джаббар присоединился к кампании Bristol Myers Squibb и Pfizer «No time to wait» («Нет времени ждать»), ее цель ― повысить информированность о болезнях сердца и сподвигнуть людей на регулярную проверку, чтобы успеть предотвратить развитие недуга. Слоган этой программы: «Не ждите, чтобы проверить ваше сердце».

По прогнозам, к 2030 году около 12,3 миллиона человек в Соединенных Штатах будут страдать мерцательной аритмией. От этой болезни развивается нерегулярный и, как правило, быстрый сердечный ритм, который может привести к образованию тромбов в сердце.

Как объяснил Абдул-Джаббар в шоу, эта болезнь увеличивает вероятность инсульта в пять раз, а также увеличивает риск сердечной недостаточности.