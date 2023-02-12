Mash: Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках. Кисти удалось сохранить

Другая информация о состоянии фигуриста.

Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках. Информация о том, что олимпийскому чемпиону удалили кисти полностью, — не подтверждается.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на достоверный источник.

По информации, врачи вовремя остановили заражение и спасли конечности спортсмену. Сейчас фигурист находится в сознании, его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани. Врачи регулярно перевязывают ему раны и тщательно за ним следят.