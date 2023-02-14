😆 😂 «Когда вы выбираете одного и того же персонажа в Mortal Combat». Иностранцы обсуждают спарринг-партнера Хамзата Чимаева

Как две капли воды.

Пока фанаты Хамзата Чимаева с нетерпением ждут новостей о следующем бою, чеченец тренируется в комплексе «Tiger Muay Thai» в Таиланде. Недавно в Интернете появилось несколько спарринг-видео, одно из которых привлекло внимание любителей смешанных боевых искусств.

Недавно Чимаева заметили в спарринге с бойцом ММА, который имеет поразительное сходство с ним.

Чимаев спарринговал с Якубом Сулеймановым, коллегой по ММА, который выступает в полусреднем весе. В настоящее время он соревнуется под знаменем ACA Young Eagles и может похвастаться тремя победами.

Фанаты не смогли пройти мимо такого события.

💭 «Когда вы создаете бойца UFC до того, как он будет выпущен в UFC 4».

💭 «Хамзат против Хамзата, сгенерированного ИИ».

💭 «Когда вы выбираете одного и того же персонажа в Mortal Combat».

💭 «Чертовы клонированные чеченцы. Они клонировали Хабиба, создав Махачева, а теперь они клонировали Хамзата».

Вот еще небольшая подборка, которую стоит упомянуть.

Чимаева в последний раз видели на ринге на UFC 279, когда он быстро расправился с Кевином Холландом в первом раунде. Первоначально он должен был встретиться с Нейтом Диазом, но тот не смог сделать вес.