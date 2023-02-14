😆 😂 «Когда вы выбираете одного и того же персонажа в Mortal Combat». Иностранцы обсуждают спарринг-партнера Хамзата Чимаева
Как две капли воды.
Пока фанаты Хамзата Чимаева с нетерпением ждут новостей о следующем бою, чеченец тренируется в комплексе «Tiger Muay Thai» в Таиланде. Недавно в Интернете появилось несколько спарринг-видео, одно из которых привлекло внимание любителей смешанных боевых искусств.
Недавно Чимаева заметили в спарринге с бойцом ММА, который имеет поразительное сходство с ним.
Чимаев спарринговал с Якубом Сулеймановым, коллегой по ММА, который выступает в полусреднем весе. В настоящее время он соревнуется под знаменем ACA Young Eagles и может похвастаться тремя победами.
Фанаты не смогли пройти мимо такого события.
💭 «Когда вы создаете бойца UFC до того, как он будет выпущен в UFC 4».
💭 «Хамзат против Хамзата, сгенерированного ИИ».
💭 «Когда вы выбираете одного и того же персонажа в Mortal Combat».
💭 «Чертовы клонированные чеченцы. Они клонировали Хабиба, создав Махачева, а теперь они клонировали Хамзата».
Вот еще небольшая подборка, которую стоит упомянуть.
Чимаева в последний раз видели на ринге на UFC 279, когда он быстро расправился с Кевином Холландом в первом раунде. Первоначально он должен был встретиться с Нейтом Диазом, но тот не смог сделать вес.
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