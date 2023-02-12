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🥰 «Прекрасная, великолепная, феноменальная! Лааайк, лааааайк». Ого, похоже, что Женя Медведева появится в шоу «Кондитер» 🎂

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Фигуристка и сладкое - совместили несовместимое.

Серебряная призерка олимпийских игр Евгения Медведева посетила съемки шоу «Кондитер»!

Прославленная фигуристка, ныне пробующая себя в качестве интервьюера, судя по всему, появится в одном из выпусков кулинарного шоу «Кондитер», которое показывают по телеканалу «Пятница».

Об этом можно догадаться, судя по ролику, появившемуся в телеграмм-канале Жени.

Ренат Агзамов расплескался в эпитетах Медведевой, неужели она приготовила идеальное безе?

3 комментария

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Товарищ Наркотик
Светлана, я не слышу хруста безе
0
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MrKivi
Вы слышите хруст безе?
+1
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fellina
А что мы такое готовим из продуктиков - Ах как вкусненько!
+1
0
+1
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