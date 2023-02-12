🥰 «Прекрасная, великолепная, феноменальная! Лааайк, лааааайк». Ого, похоже, что Женя Медведева появится в шоу «Кондитер» 🎂

Фигуристка и сладкое - совместили несовместимое.

Серебряная призерка олимпийских игр Евгения Медведева посетила съемки шоу «Кондитер»!

Прославленная фигуристка, ныне пробующая себя в качестве интервьюера, судя по всему, появится в одном из выпусков кулинарного шоу «Кондитер», которое показывают по телеканалу «Пятница».

Об этом можно догадаться, судя по ролику, появившемуся в телеграмм-канале Жени.

Ренат Агзамов расплескался в эпитетах Медведевой, неужели она приготовила идеальное безе?