🥰 «Прекрасная, великолепная, феноменальная! Лааайк, лааааайк». Ого, похоже, что Женя Медведева появится в шоу «Кондитер» 🎂
Фигуристка и сладкое - совместили несовместимое.
Серебряная призерка олимпийских игр Евгения Медведева посетила съемки шоу «Кондитер»!
Прославленная фигуристка, ныне пробующая себя в качестве интервьюера, судя по всему, появится в одном из выпусков кулинарного шоу «Кондитер», которое показывают по телеканалу «Пятница».
Об этом можно догадаться, судя по ролику, появившемуся в телеграмм-канале Жени.
Ренат Агзамов расплескался в эпитетах Медведевой, неужели она приготовила идеальное безе?
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