😲 «Сколько и какие прыжки могу сделать без подготовки? 3S🫠». Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков в соцсетях
А окрошку любит на квасе. Только.
Серебряная призерка олимпийских игр Евгения Медведева в своем телеграмм-канале ответила на некоторые вопросы подписчиков.
«Евгения, для вас цель оправдывает средства?».
Ответ: «Штош… средства - точно ДА.
Жертвы? Вообще не всегда. Сначала долго и качественно думаем, а потом делаем🤪».
«Окрошка на квасе или кефире?».
Ответ: «Окрошка на квасе. Только. Или вы из тех, кто ест окрошку на кефире? Или может на сыворотке вообще?🫢».
«Планируешь ещё бить татуировки?».
Ответ: «А есть предложения?😂».
«Понравилось ли тебе брать интервью? Хотелось бы со временем стать журналистом?».
Ответ: «Брать интервью понравилось. Хоть и сложнее, чем быть гостем. Хочу развиваться, но про журналистику в плане статей, пока не думала🫡».
«Почему вы такая милая спокойная девушка?».
Ответ: «Почему-то никто из моих друзей так не считает🫣😂».
«Сколько и какие прыжки можете сделать без подготовки?».
Ответ: «3S🫠 прошлый перерыв между прыжками был пол года🤫😂».
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