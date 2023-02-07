😲 «Сколько и какие прыжки могу сделать без подготовки? 3S🫠». Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков в соцсетях

А окрошку любит на квасе. Только.

Серебряная призерка олимпийских игр Евгения Медведева в своем телеграмм-канале ответила на некоторые вопросы подписчиков.

«Евгения, для вас цель оправдывает средства?».

Ответ: «Штош… средства - точно ДА.

Жертвы? Вообще не всегда. Сначала долго и качественно думаем, а потом делаем🤪».

«Окрошка на квасе или кефире?».

Ответ: «Окрошка на квасе. Только. Или вы из тех, кто ест окрошку на кефире? Или может на сыворотке вообще?🫢».

«Планируешь ещё бить татуировки?».

Ответ: «А есть предложения?😂».

«Понравилось ли тебе брать интервью? Хотелось бы со временем стать журналистом?».

Ответ: «Брать интервью понравилось. Хоть и сложнее, чем быть гостем. Хочу развиваться, но про журналистику в плане статей, пока не думала🫡».

«Почему вы такая милая спокойная девушка?».

Ответ: «Почему-то никто из моих друзей так не считает🫣😂».

«Сколько и какие прыжки можете сделать без подготовки?».

Ответ: «3S🫠 прошлый перерыв между прыжками был пол года🤫😂».