Sportsdaily
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🤩 «Нас всех ждет что-то очень интересное!». Косторная и Куница выложили видео с тренировки.😲 Их катание уже впечатляет

Георгий Куница
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Алена Косторная Алена Косторная
Фигурное катание Фигурное катание

Все летите на Кубу! Идет на пользу.

После яркого кубинского солнца Алена Косторная и Георгий Куница приступили к тренировкам, готовясь к своему дебюту в парном фигурном катании.

Новоиспеченная пара уже добилась определенного прогресса. Алена поделилась небольшим отрывком будущей программы. Выглядит очень неплохо.

Фанаты были впечатлены мастерством и синхронностью фигуристов.

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