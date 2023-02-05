🤩 «Нас всех ждет что-то очень интересное!». Косторная и Куница выложили видео с тренировки.😲 Их катание уже впечатляет
Все летите на Кубу! Идет на пользу.
После яркого кубинского солнца Алена Косторная и Георгий Куница приступили к тренировкам, готовясь к своему дебюту в парном фигурном катании.
Новоиспеченная пара уже добилась определенного прогресса. Алена поделилась небольшим отрывком будущей программы. Выглядит очень неплохо.
Фанаты были впечатлены мастерством и синхронностью фигуристов.
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