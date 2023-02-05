«Предвзятость. Нужно помочь спортсменкам быть более заметными». Билли Джин Кинг призвала «исправить интернет», который присваивает Джоковичу заслуги Штеффи Граф 😩

🤭 Хотя через месяц в этом не будет нужды.

Великая теннисистка Билли Джин Кинг недавно сделала заявление о том, что Новак Джокович является самым долгоиграющим номером 1 в мире в истории, превзойдя 22-кратного чемпиона «Большого шлема» Штеффи Графа.

Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии в январе, победив Стефаноса Циципаса в трех сетах: 6-3, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5). Он вернул себе звание первой ракетки мира и начал свою рекордную 374-ю неделю на вершине рейтинга ATP.

Тем не менее, рекорд пока принадлежит другой легенде тенниса - Штеффи Граф, которая удерживала первую позицию больше 377 недель. Серб еще не побил этот рекорд. Если он сохранит свою позицию на вершине еще три недели, то сравняется с рекордом Граф, а если он будет возглавлять рейтинг еще неделю, то уже превзойдет ее.

В свете этой информации, Билли Джин Кинг вышла в социальные сети, чтобы указать на ошибку, призвав «исправить интернет», который выдает Новака Джоковича, когда идет поиск по запросу: «какой теннисист провел больше всего времени на первой строчке рейтинга», вместо Штеффи Граф.

Американка сказала, что, хотя серб может вскоре забрать это достижение, важно признать заслуги немки и относиться к ней с «честью, которую она заслуживает».

«Новая агитация: @correcttheinternet. Исправьте интернет - это глобальная инициатива, созданная для исправления предвзятости и помощи в том, чтобы сделать спортсменок более заметными. При поиске «какой теннисист провел больше всего времени на первом месте», результаты часто выдают имя Новака Джоковича, но факты говорят о том, что на самом деле это Штеффи Граф», - написала Кинг.