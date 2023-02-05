Костомаров может потерять ногу. Врачи не могут остановить некроз

Прогноз не самый благоприятный...

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который уже месяц находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сообщается, что спортсмену могут ампутировать ногу.

Напомним, ранее было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, однако, как сообщает источник, некроз перешёл на стопы. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени.

В данный момент врачи пытаются спасти ногу — найти причину, почему происходит омертвение тканей. В этом может помочь стентирование. Однако сообщается, что прогноз не самый благоприятный.

В то же время, по данным телеканала «Пятый», у фигуриста может происходить сложный процесс отмирания клеток, спровоцированный сердечной недостаточностью. Ситуация усугубляется возможным образованием тромбов, что может грозить летальным исходом.

Отмечается, что решение об операции должны принять сосудистые хирурги после исследований. Точных прогнозов пока никто не дает.