🤩 «Интервью вытянула Женя». Зрители в восторге от работы Медведевой в новом шоу «Динамо»

Комментарии только положительные.

Фигуристка Евгения Медведева продолжает пробовать себя в качестве интервьюера.

Вчера вышел второй выпуск нового проекта ДинамоТВ, в котором Женя знакомится с футболистами бело-голубых и задает им вопросы о личной жизни и футболе.

Кажется, что у Жени есть журналистский талант. По крайней мере его обнаружили зрители - отзывы только положительные.

💭 «Так люблю эту рубрику! Женя прекрасная девушка, и прекрасна во всем. И Арсен тоже,такой открытый и интересный парень,вообщем заглядение:3».

💭 «Интервью супер! Женя хороша в своей роли. Арсен приятный парень».

💭 «Не устаю удивляться тому, насколько Женя многогранный и интересный человек. За что не возьмётся - всё у неё выходит, так ещё и на таком высоком уровне. Умничка!».

💭 «Ну Женя, конечно же, сделала весь проект! И это прекрасно!».

💭 «Все футболисты такие скромные? Интервью вытянула Медведева, спасибо, что разбавляла своими историями».

💭 «Прежде всего, спасибо за классный качественный контент! Интервью супер, с Тюкой больше понравилось, потому что он более разговорчив, но формат больше с Захой нравится, как-то более расслабленно что ли».

💭 «Женя, какая же ты всё-таки разносторонняя личность! Крутая! Продолжай в том же духе!».

Согласны?