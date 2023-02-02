Ксения Гущина в образе Харли Квин: показательный номер был поставлен за один день

Чемпионка Санкт-Петербурга 15-летняя Ксения Гущина в недавнем интервью рассказала о создании своего показательного номера, в котором она предстала в образе Харли Квин.

— Вы уже как-то говорили о желании выучить ультра-си. Что-то пробовали на тренировках?

— Пробовала тройной аксель, четверные — пока нет.

— На чемпионате Санкт-Петербурга вы выступали с ярким показательным номером в образе Харли Квинн. Это была идея тренеров?

— Да, предложил тренерский штаб. А я уже поддержала эту идею. Фильм с этой героиней я смотрела, поэтому было интересно попробовать этот образ на льду. Вообще мы поставили этот номер буквально за день до самих показательных выступлений, после короткой программы. Все было очень быстро. Старались делать все как в фильме, чтобы получилось более реалистично.

— А костюм как успели сделать? Из своих вещей?

— Да, из моей одежды. Кофту раскрашивали — тренер помогал, Александрина Сергеевна Дегтярева.