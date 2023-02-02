🎥Екатерина Боброва готовится к «Гонке звёзд» по биатлону

5 февраля в Москве, в Лужниках состоится «Матч ТВ Гонке Звезд» по биатлону.

Вместе с профессионалами выступят и звездные любители, среди которых и фигуристка Екатерина Боброва.

Екатерина уже активно готовится к соревнованиям и делится процессом с подписчиками в социальных сетях:

Мероприятие начнется в 13:00 по московскому времени, а его ведущим станет Дмитрий Губерниев. Соревнования пройдут по правилам смешанной эстафеты биатлона.