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🎥Екатерина Боброва готовится к «Гонке звёзд» по биатлону

Екатерина Боброва Екатерина Боброва
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5 февраля в Москве, в Лужниках состоится «Матч ТВ Гонке Звезд» по биатлону.

Вместе с профессионалами выступят и звездные любители, среди которых и фигуристка Екатерина Боброва.

Екатерина уже активно готовится к соревнованиям и делится процессом с подписчиками в социальных сетях:

Мероприятие начнется в 13:00 по московскому времени, а его ведущим станет Дмитрий Губерниев. Соревнования пройдут по правилам смешанной эстафеты биатлона.

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