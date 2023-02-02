🎥Екатерина Боброва готовится к «Гонке звёзд» по биатлону
5 февраля в Москве, в Лужниках состоится «Матч ТВ Гонке Звезд» по биатлону.
Вместе с профессионалами выступят и звездные любители, среди которых и фигуристка Екатерина Боброва.
Екатерина уже активно готовится к соревнованиям и делится процессом с подписчиками в социальных сетях:
Мероприятие начнется в 13:00 по московскому времени, а его ведущим станет Дмитрий Губерниев. Соревнования пройдут по правилам смешанной эстафеты биатлона.
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