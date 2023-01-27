🤯 Сразу три фигуриста снялись с чемпионата Санкт-Петербурга за один час! Тренеры ссылаются на проблемы со здоровьем. Как это возможно?

Потрясающая ситуация в российском фигурном катании.

Сразу три фигуриста сегодня снялись с чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию!

Первым делом неприятную новость принесла Вероника Дайнеко, тренирующая Петра Гуменника:

«Вчера Петя чувствовал себя хорошо, исполнял на тренировке все сложные элементы. Сегодня у него заболело горло и поднялась температура до 38,8. Мы приняли решение, что в таком состоянии он не сможет выступить на соревнованиях».

Петр Гуменник ❌

Далее расстроил Михаил Коляда, который также пропустит чемпионат Санкт-Петербурга.

Коляда пропустит соревнования из-за обострения хронического насморка. По этой же причине 27-летний спортсмен пропустил чемпионат России, который прошёл с 22 по 24 декабря 2022 года в Красноярске.

Напомним, что чемпионат Санкт-Петербурга пройдёт с 28 по 29 января в Академии фигурного катания.

Михаил Коляда ❌

И сразу же третья новость – Евгений Семененко тоже не выступит на турнире в Санкт-Петербурге 😥.

Его тренер Татьяна Мишина сказала:

«Женя не сможет принять участие на чемпионате Санкт-Петербурга по состоянию здоровья. У него высокая температура, поэтому он сейчас лечится».

Евгений Семененко ❌

И на закуску – Елизавета Нугуманова была не допущена к чемпионату Санкт-Петербурга.

Оказалось, что фигуристка не прошла диспансеризацию, которую должны проходить все спортсмены раз в полгода.

Елизавета Нугуманова ❌

Вот видите, как сложно даже попасть на наши турниры?