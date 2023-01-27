🤯 Сразу три фигуриста снялись с чемпионата Санкт-Петербурга за один час! Тренеры ссылаются на проблемы со здоровьем. Как это возможно?
Потрясающая ситуация в российском фигурном катании.
Сразу три фигуриста сегодня снялись с чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию!
Первым делом неприятную новость принесла Вероника Дайнеко, тренирующая Петра Гуменника:
«Вчера Петя чувствовал себя хорошо, исполнял на тренировке все сложные элементы. Сегодня у него заболело горло и поднялась температура до 38,8. Мы приняли решение, что в таком состоянии он не сможет выступить на соревнованиях».
Петр Гуменник ❌
Далее расстроил Михаил Коляда, который также пропустит чемпионат Санкт-Петербурга.
Коляда пропустит соревнования из-за обострения хронического насморка. По этой же причине 27-летний спортсмен пропустил чемпионат России, который прошёл с 22 по 24 декабря 2022 года в Красноярске.
Напомним, что чемпионат Санкт-Петербурга пройдёт с 28 по 29 января в Академии фигурного катания.
Михаил Коляда ❌
И сразу же третья новость – Евгений Семененко тоже не выступит на турнире в Санкт-Петербурге 😥.
Его тренер Татьяна Мишина сказала:
«Женя не сможет принять участие на чемпионате Санкт-Петербурга по состоянию здоровья. У него высокая температура, поэтому он сейчас лечится».
Евгений Семененко ❌
И на закуску – Елизавета Нугуманова была не допущена к чемпионату Санкт-Петербурга.
Оказалось, что фигуристка не прошла диспансеризацию, которую должны проходить все спортсмены раз в полгода.
Елизавета Нугуманова ❌
Вот видите, как сложно даже попасть на наши турниры?
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