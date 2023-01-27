«Вы сами видели, на каком уровне они были в прошлом сезоне. Так было бы и сейчас, если б россияне соревновались». 🥹 Николь Шотт о российских фигуристках

🤪 «Российский журналист попытался хоть что-то спросить о своих фигуристах». В Твиттере нашли это интервью смешным.

Немецкая фигуристка Николь Шотт поделилась своими ожиданиями от чемпионата Европы с российскими СМИ: рассказала о Елизавете Туктамышевой и Александре Трусовой, а также объяснила, почему она не хочет учиться четверным прыжкам.

По какой-то малопонятной причине это интервью очень развеселило один популярный Твиттер-канал «FS Gossips», который написал:

«Российский журналист попытался хоть что-то спросить о своих фигуристах».

Давайте посмотрим, что их так развеселило.

— Я в порядке. Сейчас я на катке, на чемпионате Европы. Обучение проходит по плану. Приятная атмосфера, хотя еще не так много фигуристов прибыло - тренировка довольно пустая и тихая.

— Вы сказали, что можете выиграть медаль на чемпионате Европы. Каковы ваши ожидания от соревнований?

— Вообще-то, я никогда этого не говорила. Я сказала, что у меня снова есть шанс попасть в топ-10 на чемпионате Европы. Шансы есть. Есть некоторые фигуристки, которые имеют более высокий уровень, но есть также много девушек, которые выступают примерно на том же.

— Как вы думаете, кто будет фаворитом на победу в Финляндии?

— Конечно, это Луна Хендрикс. Я думаю, что она та девушка, которая будет править на этих соревнованиях.

— У вас есть любимый фигурист или фигуристка, которую вы бы выделили среди всех остальных?

— Моя любимая фигуристка - Каролина Костнер. Это просто безумие, как она каталась на коньках, мне всегда нравилось наблюдать за ней.

— В интервью немецким СМИ вы вспомнили последний чемпионат Европы и то, что россиянки могли упасть и все равно попасть в тройку лучших.

— Вы сами видели, что в прошлом сезоне они были на более высоком уровне, чем все остальные. Да, они могут упасть и все еще быть в медалях. У европейских и других спортсменов не было возможности подняться на подиум, и они соревновались друг с другом. Так было тогда, и, вероятно, было бы сейчас, если бы россияне соревновались.

— Но россияне не участвуют в этом году, и теперь многие другие девушки могут завоевать медали. Думаешь, это хорошо для фигурного катания?

— Я не хочу комментировать политическую сторону вопроса. Именно ISU решает, кто будет участвовать, а кто нет. Моя работа заключается в том, чтобы сосредоточиться на катании на коньках и делать все, что могу.

— Ты вообще следишь за русским фигурным катанием?

— Я вижу некоторую информацию в социальных сетях от тех людей, за которыми я слежу.

— Есть ли русская фигуристка, которая произвела на вас впечатление?

— На мой взгляд, Елизавета Туктамышева - впечатляющая фигуристка. Она такой боец. У нее были хорошие и плохие моменты, но она всегда возвращалась, преодолевала все, что с ней происходило, и до сих пор выступает.

— Что важнее в фигурном катании - составная часть программы или техника?

— Конечно, техника.

— Можете ли вы назвать фигуриста, у которого есть все: техника, артистизм, катание на коньках?

— Я считаю, что лучшие фигуристы - это те, у кого никогда не было идеальной техники. Например, одна из моих любимых фигуристок - Сатоко Мияхара. Но у нее были технические проблемы. Я думаю, что трудно иметь и то, и другое. Ни один из моих любимых фигуристов с точки зрения навыков катания на коньках не был лучшим в прыжках.

— Что вы думаете о повышении минимального возраста?

— Я думаю, что это хорошо. Дети должны оставаться детьми в течение достаточного периода времени. Но мне легко сказать, потому что я давно прошла этот минимум.

— Но в России, например, 15-летняя Софья Акатьева конкурирует с 26-летней Елизаветой Туктамышевой. Что ты думаешь об этом?

— Да, девушки соревнуются с женщинами. Я думаю, что молодые фигуристки и женщины должны быть отдельно.

— Вы имеете в виду отдельные соревнования для девушек и женщин?

— Да.

— У вас есть любимая программа по фигурному катанию?

— «Болеро» Каролины Костнер.

— Камила Валиева тоже каталась «Болеро». Но вам больше нравится версия Костнер?

— Каролина была просто потрясающей фигуристой. Например, когда она взяла ту же позу посреди катка и когда музыка изменилась. Это был такой удивительный момент. И мне это нравится.

— Вы видели программу Валиевой «Wednesday»?

— Нет.

— Вам нравятся гала-шоу после соревнований?

— Мммм, да. На больших соревнованиях. Это всегда очень весело, и я думаю, что это приносит наибольшую коммерческую выгоду фигурному катанию. Таким образом, вы можете привлечь больше спонсоров. Так что я думаю, что это действительно важная часть нашего спорта.

— У вас уже есть выставочная программа для гала-концерта?

— Не совсем. Я не думаю об этом. (Смеется) Это проблема для вечера субботы.

— У вас есть любимая гала-программа?

— Да. Программа испанского дуэта Оливии Смарт и Адрии Диас в прошлом году. Они выступали в стиле 80-х под руководством Maniac Майкла Сембелло. Ребята устроили действительно веселое шоу, которое было очень хорошим.

— Что было самым запоминающимся на Олимпийских играх?

— На самом деле, все. Это было очень весело. Кроме того, в нашей команде была действительно отличная атмосфера, было очень приятно быть там и поделиться всем этим с остальными. Все Олимпийские игры были веселыми и очень приятными.

— Тебе уже 26 лет. Ты думаешь о том, чтобы закончить свою карьеру или хочешь еще долго кататься на коньках?

— Я двигаюсь от сезона к сезону. Как я себя чувствую, как это работает. И я думаю, что это будет спонтанное решение: когда я пойму, что действительно устала, то буду решать. Сейчас мне все еще нравится это. И я делаю это со страстью.

Вполне нормальное интервью, как считаете?