В сети завирусилась плашка из трансляции проката Грассля. После выступления он признался, что столкнулся с хейтом
Вчера на чемпионате Европы по фигурному катанию все внимание было приковано к новичку группы Этери Тутберидзе – итальянцу Даниэлю Грасслю. Он обосновался в Москве незадолго до старта турнира.
Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз даже сопровождал итальянского фигуриста на чемпионат Европы в финском Эспоо.
При этом в сети завирусился скриншот трансляции выступления Даниэля – как видно, имен Тутберидзе и Глейхенгауза на плашке не было, она просто осталась пустой.
После выступления фигурист признался, что столкнулся с сильным хейтом в свой адрес:
«Было очень сложно сегодня выйти на лед, потому что я получал столько гневных сообщений. Я пытался отключиться от этого, ничего не смотреть, потому что для меня это болезненно. Я продолжу еще больше работать, чтобы найти дополнительную мотивацию», – говорил Даниэль.
и от кого?
по текст хер поймешь, если не знаешь контекст
Но Официально они, пока, не его тренеры.
Но Грассль всё равно хочет тренироваться у Тутберидзе.
Говорит, что желание начало расти!
Ещё бы не начало, он там как в Гареме!
✌️
поболею-ка я за Грассля