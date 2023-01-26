Sportsdaily
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В сети завирусилась плашка из трансляции проката Грассля. После выступления он признался, что столкнулся с хейтом

Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Даниэль Грассль
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Фигурное катание Фигурное катание

Вчера на чемпионате Европы по фигурному катанию все внимание было приковано к новичку группы Этери Тутберидзе – итальянцу Даниэлю Грасслю. Он обосновался в Москве незадолго до старта турнира.

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз даже сопровождал итальянского фигуриста на чемпионат Европы в финском Эспоо.

При этом в сети завирусился скриншот трансляции выступления Даниэля – как видно, имен Тутберидзе и Глейхенгауза на плашке не было, она просто осталась пустой.

После выступления фигурист признался, что столкнулся с сильным хейтом в свой адрес:

«Было очень сложно сегодня выйти на лед, потому что я получал столько гневных сообщений. Я пытался отключиться от этого, ничего не смотреть, потому что для меня это болезненно. Я продолжу еще больше работать, чтобы найти дополнительную мотивацию», – говорил Даниэль.

14 комментариев

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Оле-Лукойе
Ответ miladiz
Вот и понятна причина срывов Грассля. Он под жутким прессингом хейтеров. Терпения, мужества и конечно достичь желаемого. Для меня было удивительным увидеть Грассля в Москве в такое сложное время, когда у нас некоторые спортсмены открещиваются от участия в патриотических мероприятиях, заявляя, что они не знали, что будет патриотический подтекст.
Поддержка политики государства ни в коей мере не равно патриотизму, когда у нас уже это поймут.
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Рубин Садыков
а из-за чего хейт-то ?
и от кого?
по текст хер поймешь, если не знаешь контекст
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Vixy
Ответ miladiz
Вот и понятна причина срывов Грассля. Он под жутким прессингом хейтеров. Терпения, мужества и конечно достичь желаемого. Для меня было удивительным увидеть Грассля в Москве в такое сложное время, когда у нас некоторые спортсмены открещиваются от участия в патриотических мероприятиях, заявляя, что они не знали, что будет патриотический подтекст.
Патриотический или провоенный? Вещи разные
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Роман Волков
У них такая Дикая Ненависть Открылась, уже, наверное, все зубы стёрли!
Но Официально они, пока, не его тренеры.
Но Грассль всё равно хочет тренироваться у Тутберидзе.
Говорит, что желание начало расти!
Ещё бы не начало, он там как в Гареме!
✌️
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Квазя
Ответ KMR
Помню как все фаны тшт называли его самым буратинистым фигуристом)
Так в этом и интерес. Хочется посмотреть, как ТШТ скроют его недостатки, и подчеркнут сильные стороны. ТШТ - волшебники.
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KMR
Ответ miladiz
Вот и понятна причина срывов Грассля. Он под жутким прессингом хейтеров. Терпения, мужества и конечно достичь желаемого. Для меня было удивительным увидеть Грассля в Москве в такое сложное время, когда у нас некоторые спортсмены открещиваются от участия в патриотических мероприятиях, заявляя, что они не знали, что будет патриотический подтекст.
Да выключите ему уже интернет!
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miladiz
Вот и понятна причина срывов Грассля. Он под жутким прессингом хейтеров. Терпения, мужества и конечно достичь желаемого. Для меня было удивительным увидеть Грассля в Москве в такое сложное время, когда у нас некоторые спортсмены открещиваются от участия в патриотических мероприятиях, заявляя, что они не знали, что будет патриотический подтекст.
+11
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+7
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Товарищ Майор.
Какой бред у авторши. Просто после тренерской чехарды Даник тренера не вписал
+4
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uyuonka
нету же официального договора, вот и все
+7
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KMR
Помню как все фаны тшт называли его самым буратинистым фигуристом)
+3
-3
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Tatiana Klm
Позор ISU!
+4
-4
0
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<vella>
вот как только начинают кого-то сильно хейтить, я начинаю болеть за этого спортсмена.
поболею-ка я за Грассля
+21
-4
+17
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Oleandra
Он сам не указал своих тренеров, потому что договорённости пока нет.. причём тут ИСУ?
+29
-1
+28
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Кот Лютик
Зачем мутить раньше времени воду? Переход видимо официально и юридически пока не оформлен, поэтому и оставили пустую плашку.
+23
-1
+22
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