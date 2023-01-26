В сети завирусилась плашка из трансляции проката Грассля. После выступления он признался, что столкнулся с хейтом

Вчера на чемпионате Европы по фигурному катанию все внимание было приковано к новичку группы Этери Тутберидзе – итальянцу Даниэлю Грасслю. Он обосновался в Москве незадолго до старта турнира.

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз даже сопровождал итальянского фигуриста на чемпионат Европы в финском Эспоо.

При этом в сети завирусился скриншот трансляции выступления Даниэля – как видно, имен Тутберидзе и Глейхенгауза на плашке не было, она просто осталась пустой.

После выступления фигурист признался, что столкнулся с сильным хейтом в свой адрес:

«Было очень сложно сегодня выйти на лед, потому что я получал столько гневных сообщений. Я пытался отключиться от этого, ничего не смотреть, потому что для меня это болезненно. Я продолжу еще больше работать, чтобы найти дополнительную мотивацию», – говорил Даниэль.