Вот это Fair play в биатлоне! Тренер сообщил судьям о промахах своей ученицы, итог – она потеряла золото Евро

Немка Лиза Мария Шпарк завоевала первую золотую медаль Открытого чемпионата Европы по биатлону (IBU) в швейцарском Ленцерхайде.

И это красивая история, потому что в изначальном протоколе женской индивидуалки она, несмотря на 20 попаданий из 20, не лидировала.

Первая строка была за итальянкой Микелой Каррарой, которая сделала один промах, но бежала быстрее.

Уже после финиша судьи пересмотрели результаты – оказывается, в стрельбу Каррары вмешался перекрестный огонь: когда Микела работала по своим мишеням, кто-то рядом тоже палил по ее установке – и попадал. При этом сама Микела мазала, но видела закрывающиеся кружочки.

Информацию о неучтенных промахах судьям передал... тренер Микелы.

Вот это честная игра!

Об этом сообщили в IBU: «Микела Каррара лидировала в текущих результатах с одним промахом, но из-за перекрестного огня (стрельбы по чужой мишени – Sports.ru) ее результат скорректирован до трех промахов. Сведения поступили от тренера сборной Италии, который подтвердил, что Каррара сделала еще два промаха. Фантастический fair play».

Промах в индивидуальной гонке наказывается не штрафным кругом, а дополнительной минутой к итоговому времени. Получив постфактум еще две минуты, Каррара сползла на 11-е место, а Шпарк поднялась в лидеры – между ними теперь 1 минута и 12 секунд.

Каррара достойно приняла результат: «Я не знала, что это был перекрестный огонь, тренер сказал мне об этом после гонки. Решение принято, и это хорошо, что в конце концов победил лучший спортсмен».

Шпарк была одной из четырех биатлонисток, которые стреляли без промахов: «Это идеальный день для меня с золотой медалью и 20/20. Сначала я была второй, но после пересмотра результатов стала победительницей», – радовалась немка.

Чемпионат Европы по биатлону-2023

Ленцерхайде, Швейцария

Индивидуальная гонка

1. Лиза Мария Шпарк (Германия) – 45.02,4 (0)

2. Юлия Джима (Украина) – 5,5 (1)

3. Селина Гротиан (Германия) – 33,3 (2)...

11. Микела Каррара (Италия) – 1.12,3 (3)

Фото: biathlonworld.com; globallookpress.com/IMAGO/Christian Einecke ; РИА Новости/Александр Вильф