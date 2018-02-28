Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог Всё о футболе в Эстонии

    Четыре претендента в золотой середине Премиум Лиги по версии SportAeg: городская команда Пайде (часть вторая)

    Теги высшая лига Эстония Пайде

    Команда из Пайде сделала очень большой шаг в направлении профессионализма в прошлом сезоне. Второй сезон тренера Вячеслава Заховайко (36 лет) предназначен для того, чтобы стать серьёзными и неуступчивыми бойцами на поле с любым соперником.

    На что же может расcчитывать клуб из самого сердца Эстонии?

    – С января Пайде перешли на семь тренировок плюс одну игру за неделю. Это было связано с тем, чтобы поднять физическое состояние игроков, чтобы молодые игроки стали сильнее.

    – Усиленный тренерский штаб позволяет развивать игроков в нужных направлениях. Марек Нийт (физическая подготовка), Райко Карпов (физиотерапевт), Юрис Сахкур (тренер вратарей), Эрки Кескюла (консультант и помощник главного тренера)

    – Возвращение в родной город недавно отметившего 36-ой день рождения, нападающего Тармо Неэмело (Прим. 399 игр 189 мячей в Премиум Лиге!)

    – Трансферные приобритения: вратарь из Италии – Андреа Лиотти, из “Левадии” – Кристиян Тамме. Легионеры – Олександр Сухаров, Яанн Михаэль Яао.

    Продолжение читайте на сайте: https://www.sportaeg.ee/premium-liga/chetyre-pretendenta-v-zolotoj-seredine-premium-ligi-po-versii-sportaeg-gorodskaya-komanda-pajde-chast-vtoraya/

    Автор
    • КиШ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться