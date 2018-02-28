Четыре претендента в золотой середине Премиум Лиги по версии SportAeg: городская команда Пайде (часть вторая)

Команда из Пайде сделала очень большой шаг в направлении профессионализма в прошлом сезоне. Второй сезон тренера Вячеслава Заховайко (36 лет) предназначен для того, чтобы стать серьёзными и неуступчивыми бойцами на поле с любым соперником.

На что же может расcчитывать клуб из самого сердца Эстонии?

– С января Пайде перешли на семь тренировок плюс одну игру за неделю. Это было связано с тем, чтобы поднять физическое состояние игроков, чтобы молодые игроки стали сильнее.

– Усиленный тренерский штаб позволяет развивать игроков в нужных направлениях. Марек Нийт (физическая подготовка), Райко Карпов (физиотерапевт), Юрис Сахкур (тренер вратарей), Эрки Кескюла (консультант и помощник главного тренера)

– Возвращение в родной город недавно отметившего 36-ой день рождения, нападающего Тармо Неэмело (Прим. 399 игр 189 мячей в Премиум Лиге!)

– Трансферные приобритения: вратарь из Италии – Андреа Лиотти, из “Левадии” – Кристиян Тамме. Легионеры – Олександр Сухаров, Яанн Михаэль Яао.

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