🎥 Ван Дейк раскритиковал отмену гола Симонса Франции. Намекнул на некомпетентность английских судей

Энтони Тэйлор – любимчик английских болельщиков. В Премьер-лиге найдется не так много арбитров, чьи решения фанаты обсуждают с таким же рвением. Тэйлора обожают и тренеры. Работу Энтони в разное время осуждали Тухель, Моуринью, Гвардиола, Тен Хаг, Клопп.

Юрген некоторые решения Тэйлора встречал, падая на колени и закрывая лицо от разочарования . У немца более теплые отношения лишь с Полом Тирни – тренера штрафовали за высказывания о судье .

Но вернемся к Тэйлору. Прошлым летом работу англичанина в финале ЛЕ разнес Моуринью. После матча Жозе дождался судью на парковке и лично высказал свои претензии. Позже разгневанные фанаты «Ромы» окружили Энтони и его семью в аэропорту. Тогда в дело пришлось вмешаться полиции.

В копилку спорных решений Тэйлора добавился еще один эпизод – с чемпионата Европы. Англичанин обслуживал встречу Нидерландов и Франции во втором туре группового этапа Евро, игра закончилась нулевой ничьей.

На 69-й минуте Хави Симонс открыл счет, но Тэйлор отменил гол, зафиксировав офсайд у Думфриса.

Тут же возник спор : мешал ли Думфрис голкиперу или офсайд был пассивным?

Капитан сборной Нидерландов, Вирджил Ван Дейк, убежден, что гол Симонса нужно было засчитывать:

«Мы забили гол, честный гол. У него не было ни малейшего шанса добраться до этого угла. Но английский арбитр решил засчитать гол. Отменить, простите».

В соцсетях фанаты иронизируют над ситуацией и тем, как Вирджил высказался о судействе:

💭 «Тэйлор увидел Ван Дейка с Гакпо и тут же вернулся к заводским настройкам».

💭 «Ван Дейк рассказывает об Энтони Тэйлоре и Стюарте Этвелле другим голландским игрокам».

«Первый раз?»

💭 «Ван Дейк едет на турнир с Голландией лишь для того, чтобы снова натерпеться от Энтони Тэйлора! Это все равно что отправиться в отпуск и обнаружить, что твой сосед-придурок остановился в том же отеле».

💭 «Английский арбитр». В наши дни этого достаточно, чтобы все объяснить».

💭 «Энтони Тэйлор вышел на этот матч лишь для того, чтобы Ван Дейк и Гакпо не смогли победить».

После двух матчей в группе D Голландия и Франция набрали по четыре очка. Австрия отстает на одно очко, а Польша уже потеряла шансы на плей-офф. В следующем туре голландцы сыграют с австрийцами, а французы – с поляками.

Как оцените работу Энтони Тэйлора на Евро?