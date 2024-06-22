🎥 Ван Дейк раскритиковал отмену гола Симонса Франции. Намекнул на некомпетентность английских судей
Энтони Тэйлор – любимчик английских болельщиков. В Премьер-лиге найдется не так много арбитров, чьи решения фанаты обсуждают с таким же рвением. Тэйлора обожают и тренеры. Работу Энтони в разное время осуждали Тухель, Моуринью, Гвардиола, Тен Хаг, Клопп.
Юрген некоторые решения Тэйлора встречал, падая на колени и закрывая лицо от разочарования. У немца более теплые отношения лишь с Полом Тирни – тренера штрафовали за высказывания о судье.
Но вернемся к Тэйлору. Прошлым летом работу англичанина в финале ЛЕ разнес Моуринью. После матча Жозе дождался судью на парковке и лично высказал свои претензии. Позже разгневанные фанаты «Ромы» окружили Энтони и его семью в аэропорту. Тогда в дело пришлось вмешаться полиции.
В копилку спорных решений Тэйлора добавился еще один эпизод – с чемпионата Европы. Англичанин обслуживал встречу Нидерландов и Франции во втором туре группового этапа Евро, игра закончилась нулевой ничьей.
На 69-й минуте Хави Симонс открыл счет, но Тэйлор отменил гол, зафиксировав офсайд у Думфриса.
Тут же возник спор: мешал ли Думфрис голкиперу или офсайд был пассивным?
Капитан сборной Нидерландов, Вирджил Ван Дейк, убежден, что гол Симонса нужно было засчитывать:
«Мы забили гол, честный гол. У него не было ни малейшего шанса добраться до этого угла. Но английский арбитр решил засчитать гол. Отменить, простите».
В соцсетях фанаты иронизируют над ситуацией и тем, как Вирджил высказался о судействе:
💭 «Тэйлор увидел Ван Дейка с Гакпо и тут же вернулся к заводским настройкам».
💭 «Ван Дейк рассказывает об Энтони Тэйлоре и Стюарте Этвелле другим голландским игрокам».
💭 «Ван Дейк едет на турнир с Голландией лишь для того, чтобы снова натерпеться от Энтони Тэйлора! Это все равно что отправиться в отпуск и обнаружить, что твой сосед-придурок остановился в том же отеле».
💭 «Английский арбитр». В наши дни этого достаточно, чтобы все объяснить».
💭 «Энтони Тэйлор вышел на этот матч лишь для того, чтобы Ван Дейк и Гакпо не смогли победить».
После двух матчей в группе D Голландия и Франция набрали по четыре очка. Австрия отстает на одно очко, а Польша уже потеряла шансы на плей-офф. В следующем туре голландцы сыграют с австрийцами, а французы – с поляками.
Как оцените работу Энтони Тэйлора на Евро?
прям на все 100
вообще удивлён, что позвали на ЕВРО английский судей
Этот гол смело можно засчитывать, Маньян при любом раскладе не доставал мяч