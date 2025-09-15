Геркус про Станковича: «Немного раздражает. Одно дело, если бы он показывал здесь невероятный футбол: ну вот такой человек эмоциональный, зато смотрите. А тут «зато» не сказать»

Илья Геркус раскритиковал поведение Деяна Станковича в «Спартаке».

«Честно говоря, [поведение Станковича] немного раздражает. Одно дело, если бы он приехал и показывал здесь какой-то невероятный футбол, которого у нас нет: ну да, вот такой человек эмоциональный, но зато вот смотрите. А тут «зато» сейчас не сказать.

И команда [играет] ниже ожиданий, и тренер вдруг зачем-то устраивает какую-то клоунаду. Ну зачем ты так делаешь, судей наших обижаешь? Мы и сами знаем, что у нас судьи там... Ну, бывают, да, у них проблемы», – заявил бывший президент «Локомотива» в передаче «Про наш футбол» .