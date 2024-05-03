😳 «Самый эгоистичный игрок, которого я когда-либо видел». Сунесс хочет, чтобы Салах покинул «Ливерпуль»

Грэм Сунесс оценил поведение Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».

«Я считаю, что Мохамед Салах уже покинул «Ливерпуль». Он был потрясающ, но переезд в саудовскую лигу сделает его главной звездой в той части света.

Он, без сомнения, имеет исключительно высокое мнение о себе. Разумеется, Мохамед будет зол из-за того, что не попадает в состав на игру с «Вест Хэмом». То, что произошло у него с Юргеном Клоппом, стало реакцией на поздний выход на поле. Это больше проблема Салаха, чем тренера.

Это самый эгоистичный игрок, которого я когда-либо видел. Даже до этой игры, всякий раз, когда Клопп снимал его, он никогда не уходил с поля довольным.

Это то, чего вы хотите от своих игроков. Когда вы их меняете после дубля, они должны хотеть остаться, чтобы оформить хет-трик», - считает Сунесс.

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