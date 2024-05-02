Слухи отправляют Ван Дейка в «Дортмунд». Фабрицио Романо рассказал, правда ли это

Недавно некоторые СМИ написали о том, что капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может в конце сезона внезапно оказаться в «Дортмунде». Слух дошел до Фабрицио Романо, который в рамках Daily Briefing прокомментировал его.

«Судя по тому, что я слышу от моих источников, это неправда. Полагаю, что «Дортмунд» сосредоточен на других именах. Связи с Ван Дейком на данный момент не являются чем-то реальным или конкретным. Контактов не было, ничего такого».

Новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот проведет прямой разговор с Ван Дейком и постарается сохранить опытного голландского защитника в клубе как часть своего проекта.

«Слот хотел бы сохранить Ван Дейка в клубе, поэтому разговор между ними будет очень важным».

В других источниках также сообщалось, что «Ливерпуль» планирует провести переговоры с капитаном о его будущем. Контракт защитника истекает летом 2025 года.