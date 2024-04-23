😲 Here we go? Романо подтвердил интерес «Ливерпуля» к Слоту. Фабрицио анонсировал важные переговоры тренера с клубом

Сегодня многие британские СМИ написали о серьезных изменениях в гонке за тренерский пост «Ливерпуля». По последней информации, главный претендент на место Юргена Клоппа - это Арне Слот.

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает интерес «скаузеров» к тренеру, уточняя, что англичане уже приступили к переговорам с наставником «Фейеноорда».

«Ливерпуль» вступил в прямой контакт с Арне Слотом. Первые переговоры уже состоялись, а вторые уже запланированы. Теперь он в шорт-листе клуба.

Скоро состоится еще один контакт между Слотом и руководством «Ливерпуля» для обсуждения ключевых моментов проекта. Тренер заинтересован в предложении клуба», - заявил Романо.

Теперь верите?