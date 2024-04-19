Фоден оценил уход Клоппа. Он явно не рад, что Юрген покидает «Ливерпуль»

В то время, как многие болельщики «Манчестер Сити», скорее всего, рады уходу Юргена Клоппа из «Ливерпуля», как одного из главных соперников последних лет, этого явно нельзя сказать о 23-летнем хавбеке Филе Фодене.

Англичанин поговорил с Daily Mail и в одном из блоков журналист затронул тему, которая откликнулась у игрока.

«Жаль, что Юрген Клопп уходит, − сказал Фоден в интервью Daily Mail+. − Он был великолепен. Встречаться с его командой не очень приятно, но я думаю, что для игры он полезен. Он изменил «Ливерпуль», и будет грустно видеть, как он уходит. Я всегда хочу играть против лучших».

В этом сезоне Клопп и «Ливерпуль» могут не позволить «Сити» завоевать рекордный четвертый титул АПЛ подряд. Интересно, изменит ли в таком случае Фоден свое мнение.