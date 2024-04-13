«Ливерпуль» отреагировал на интерес «ПСЖ» и «Барселоны» к Диасу. Колумбийца ждет новый контракт
«Ливерпуль» хочет переподписать контракт Луиса Диаса на новых условиях, сообщает колумбийский журналист Пайп Сьерра, который подробно освещал историю переезда вингера на «Энфилд».
«Красные» могут начать переговоры будущим летом и предложить Диасу значительное повышение зарплаты.
Таким образом, «Ливерпуль» надеется избавиться от интереса к игроку со стороны «ПСЖ».
По предыдущим сообщениям считалось, что «Ливерпуль» оценивает Диаса примерно в 75 миллионов фунтов стерлингов, если игроком заинтересуются «ПСЖ» и «Барселона».
По слухам, 27-летний игрок зарабатывает всего 55 тысяч фунтов стерлингов в неделю на текущий момент. Действующий контракт он подписал в 2022 году.