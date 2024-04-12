Джанлука Скамакка вошел в историю, забив дубль на «Энфилде»

Джанлука Скамакка вошел в историю в матче с «Ливерпулем». Он стал первым итальянским футболистом, забивший два гола в одном матче на «Энфилде» против «Ливерпуля» в большом европейском турнире.

Скамакка в составе «Аталанты» открыл счет в первом тайме после паса Дзаппакосты.

Второй гол был забит, когда Скамакка получил мяч после навеса Де Кетеларе. Нападающий «Аталанты» первым касанием отправил мяч в угол, не оставив Келлехеру шансов отразить его

Но это не все. Поражение «Ливерпуля» от команды Скамакки со счетом 0:3 стало худшим домашним поражением в истории европейских соревнований! До этого «Ливерпуль» проигрывал дома с разницей в три гола в Европе только «Мадриду» в октябре 2014 года и в феврале 2023 года.