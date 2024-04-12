Когда уже все ясно: реакция Юргена Клоппа на третий гол «Аталанта» попала на камеры

Матч Лиги Европы против «Аталанты» стал одним из худших для «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа.

Апогей наступил, когда Доминик Собослаи отдал мяч в центре поля, позволив гостям сделать счет 3:0 в свою пользу.

Венгерский полузащитник сразу понял серьезность своей ошибки.

Однако Юрген Клопп уже воспринял ее спокойно.

Клопп проиграл только 5 из 43 домашних матчей «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и Лиге Европы: ◎ 2:3 Атлетико ◉ 0:2 Аталанта ◎ 0:1 Интер ◎ 2:5 Реал ◉ 0:3 Аталанта «Аталанта» стала первой командой, победившей дважды.